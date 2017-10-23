Роналду вдруге поспіль отримав нагороду ФІФА найкращому футболістові планети

В лондонському залі Palladium відбулася церемонія нагородження номінантів премій The Best FIFA Football Awards, повідомляє твіттер ФІФА.

Кращим футболістом 2017 року за версією ФІФА став форвард "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Він удостоєний премії вдруге поспіль.

Цього разу приз португальцю вручили аргентинець Дієго Марадона і бразилець Роналдо.

Кріштіану Роналду обійшов своїх конкурентів - форвардів Ліонеля Мессі («Барселона») і Неймара («Барселона»/«ПСЖ»).

Переможець визначився в результаті голосування серед тренерів і капітанів збірних, журналістів та вболівальників. У всіх чотирьох груп виборців рівні частки голосів – по 25%.

Визначилися переможці в інших номінаціях. Кращим голкіпером 2017 року став легендарний італієць Джанлуїджі Буффон.

Кращим тренером світу вперше у своїй кар'єрі наставника визнаний керманич мадридського "Реала" Зінедін Зідан.

Також за результатами голосування уболівальників всього світу визначилася символічна збірна планети. До неї увійшли - воротар Джанлуїджі Буффон, захисники - Марсело, Дані Алвес, Леонардо Бонуччі, Серхіо Рамос, півзахисники - Тоні Кроос, Лука Модріч, Андрес Іньєста, нападники - Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі і Неймар.

Додамо, що найкращим гравцем року серед жінок стала півзахисник збірної Голландії Ліке Мартенс.