У скандальному епізоді матчу "Динамо" - "Шахтар" гри рукою немає - Комітет арбітрів

Комітет арбітрів ФФУ оцінив дії суддів у матчі 13-го туру УПЛ.

Найбільш резонансним епізодом у турі став момент у матчі "Динамо" – "Шахтар" щодо призначення/непризначення пенальті за гру рукою захисника "гірників" Богдана Бутка.

Комітет арбітрів ФФУ визначив, що відстань від місця удару до руки захисника "Шахтаря" дуже мала і така, що не дозволяє гравцеві зреагувати навмисно, і до того ж м'яч рухається до руки, а не навпаки.

Тобто оцінка епізоду, яку зробив арбітр, вирішивши продовжити гру, є правильною тому, що мова йде про гру рукою, яка не заслуговує покарання, повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів ФФУ.

Нагадаємо, вчора "Динамо" і "Шахтар" в рамках 13-го туру УПЛ зіграли внічию 0:0.