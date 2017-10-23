"Евертон", який провалив початок сезону в АПЛ, звільнив головного тренера

Клуб англійської Прем'єр-ліги «Евертон» на своєму офіційному сайті оголосив, що Рональд Куман залишив посаду головного тренера команди. Голова клубу, рада директорів і головний акціонер подякували спеціалісту за роботу в останні 16 місяців, а також за те, що «Евертон» в минулому сезоні посів сьоме місце в таблиці АПЛ.

54-річний фахівець працював з «Ірисками» з літа 2016 року. У поточному сезоні «Евертон» під керівництвом Кумана після дев'яти турів посідав місце в зоні вильоту з Прем'єр-ліги, перебуваючи на 18-й позиції. Останнім матчем голландця в «Евертоні» став домашній розгром від «Арсеналу» (2:5).

Нагадаємо, минулого тижня тренерська рокіровка відбулася також у складі іншого учасника АПЛ - "Лестері". Свій пост залишив наставник команди Крейг Шекспір. Серед претендентів на роль наставника "Лисиць" - італієць Карло Анчелотті і британець Сем Еллардайс.