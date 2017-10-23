Андрію Шевченку загрожує штраф за підтримку Каладзе на виборах у Грузії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив у невеличкий скандал, пов'язаний з обранням його друга і колишнього партнера по "Динамо" і "Мілану" Кахою Каладзе мером Тбілісі. Про це пише Трибуна.

За три тижні до виборів Шевченко приїхав у Тбілісі на благодійний матч і між іншим сказав: «Я дуже радий бути тут. Бажаю удачі моєму другові Каладзе. Я впевнений, що він буде хорошим мером».

У підсумку на Шевченка поскаржилися в грузинський ЦВК – вся справа в тому, що, згідно із законом, іноземні громадяни не можуть брати участь в агітації. Тепер Шевченку загрожує штраф в 2000 ларі (близько 800 доларів).

Як вчора повідомляв УНІАН, екс-футболіст київського "Динамо" та італійського "Мілана" Каха Каладзе переміг на виборах в грузинській столиці, набравши 51,06% голосів. Мер Тбілісі обирається шляхом загального голосування строком на чотири роки.