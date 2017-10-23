Зіграти з Аргентиною було б класно - Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився інформацією про найближчі спаринги національної команди.

«Я чув, що ведуться переговори зі збірною Аргентини, але мені ще ніхто нічого конкретного з цього приводу не говорив. Звичайно, було б класно, якщо б такий матч відбувся. Хто ж відмовиться від такого суперника у товариській зустрічі?», - зазначив Шевченко, якого цитує Трибуна.

Читайте такожШевченко: Хочу продовжувати роботу в збірній УкраїниТакож він підтвердив, що найближчий спаринг Україна проведе з командою Словаччини. Як повідомляв УНІАН, цей спаринг відбудеться 10 листопада.

«Офіційної інформації ще немає, але, швидше за все, будемо грати у Львові», – сказав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що зі збірною Аргентини можлива зустріч в листопаді, але в цей період у аргентинців вже призначені поєдинки з Росією і Нігерією.