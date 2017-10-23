Французький вундеркінд Мбаппе визнаний найкращим молодим футболістом Європи

Визначилося ім'я володаря премії Golden Boy - нагороди, яка щорічно вручається кращому футболісту Європи у віці до 21 року.

Кращим молодим футболістом Європи за підсумками 2017 року визнаний французький нападник Кілліан Мбаппе, який весняну частину сезону провів у "Монако", а влітку за 180 мільйонів євро перейшов в "ПСЖ".

Нагадаємо, яскрава гра 18-річного Мбаппе допомогла "Монако" в минулому сезоні виграти чемпіонат Франції, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Юний француз став першим футболістом, якому вдалося виграти приз з такою великою перевагою - форвард набрав 291 голос з 300 можливих, повідомляє Tuttosport.

У трійку фіналістів премії, крім Мбаппе, також увійшли Усман Дембеле ("Боруссія"/"Барселона") і Габріел Жезус ("Манчестер Сіті").

У голосуванні, за традицією, брали участь 30 журналістів впливових ЗМІ: L'Equipe, France Football, Marca, Bild, The Times, De Telegraaf, A Bola, Football.ua, Спорт-Экспресc, Aftonbladet, Blick, SportDay, Tuttosport, Corriere Dello Sport-Stadio, La Gazzetta Dello Sport і ряд інших.