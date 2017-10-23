В англійській Прем'єр-лізі побито рекорд відвідуваності - понад 80 000 глядачів на одному матчі

Матч «Тоттенхем» - «Ліверпуль» в рамках 9-го туру чемпіонату Англії побив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю глядачів на стадіоні.

Гра пройшла на знаменитій арені «Вемблі». На стадіон прийшли 80 827 глядачів. Цей показник став рекордним за всю історію АПЛ.

Попередній рекорд відвідуваності був встановлений в березні 2007 року на стадіоні «Олд Траффорд». За матчем «Манчестер Юнайтед» – «Блекберн» спостерігали 76 098 вболівальників.

Поєдинок «Тоттенхем» - «Ліверпуль» завершився крупною перемогою "Шпор" (прізвисько "Тоттенхема") - 4:1. У складі господарів забивали Харрі Кейн (двічі), Сон Хин Мін і Деле Аллі. "Ліверпуль" відповів м'ячем у виконанні Мохамеда Салаха.

"Тоттенхем" наздогнав за набраними очками "Манчестер Юнайтед" (в обох по 20 пунктів), розділяючи з командою Жозе Моуріньо 2-3 місця в турнірній таблиці. Після минулого туру лідерство ще більше зміцнив "Манчестер Сіті" (25 очок).