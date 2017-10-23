Фонсека після гри з "Динамо": всі розуміють, що ми грали краще

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував безгольову нічию в українському Класико - матчі з «Динамо» (0:0).

«Це була дуже насичена тактикою гра, без великої кількості гольових моментів. Мені здається, в цьому матчі тільки одна команда прагнула перемогти. Ми приїхали на поле суперника з бажанням показати свою гру і здобути перемогу.

«Динамо» практично увесь час грало на своїй половині поля, лише інколи проводячи контратаки і вичікуючи наші помилки. Думаю, всі розуміють, що ми грали краще.

Ми практично весь матч провели на половині поля суперників, намагалися грати у відкритий атакуючий футбол, але завжди важко грати за такого сценарію, створювати моменти і розкривати оборону суперника, який всім складом стоїть на захисті своїх воріт.

Зрозуміло, що я цілком задоволений сьогоднішньою грою. Ми приїхали сюди показувати хоробрий, атакуючий футбол. Вважаю, що ми заслуговували перемоги.

Коли я бачу, що якийсь гравець постійно фолить, а арбітр не звертає на це жодної уваги, я намагаюся з ним поговорити про це, вказати йому на це.

Читайте також"Динамо" і "Шахтар" в українському Класіко зіграли в "суху" нічию (відео)Щодо моменту з рукою Бутка, відверто кажучи, зараз я не знаю, про який епізод йдеться. Я його не бачив і не пам'ятаю, але обов'язково перегляну його після прес-конференції.

Хочу поставити крапку в питанні мого контракту. На даний момент я зовсім не переживаю про своє майбутнє. Мій контракт завершиться тільки в кінці сезону, тому ще є багато часу, щоб приймати якісь рішення.

Я повністю сконцентрований на цілях «Шахтаря». В кінці сезону я прийму рішення, як буде краще для мене і моєї кар'єри. Я буду працювати там, де я потрібен, де мені будуть раді», – сказав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич і президент київського клубу Ігор Суркіс різко розкритикували арбітра зустрічі Віталія Романова.

"Шахтар" зберіг відрив від головного конкурента в таблиці у 7 очок.