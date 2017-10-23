Президент "Динамо" Суркіс: рано вішати медалі "Шахтарю" (відео)

Президент «Динамо» Ігор Суркіс після матчу своєї команди в 13-му турі чемпіонату України проти «Шахтаря» (0:0) в ефірі програми «ПроФутбол» різко розкритикував роботу суддів.

«Інтрига (у чемпіонаті, - УНІАН) ще буде, рано вішати медальки «Шахтарю». Я про суддівство ніколи не говорю, але якщо такі пенальті не ставити, то давайте відразу нагородимо «Шахтар». Подзвонимо в ФФУ і нехай приїжджають нагороджувати. Може, нам потрібно ввести правило, як і в Італії, що дивляться по ТБ і швидко головному судді кажуть, що потрібно робити в тому чи іншому моменті.

Цей суддя (Віталій Романов, - УНІАН), який судив, - один з найслабших які працювали на наших іграх. Він взагалі не розумів, що робить на полі», - сказав Ігор Суркіс.

Також президент "Динамо" прокоментував недавню конфліктну ситуацію з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Читайте такожЦе просто неподобство, - Хацкевич про суддівство у матчі з "Шахтарем"«З Андрієм ми не сварилися, я йому просто сказав, що аби була хороша збірна, потрібно об'єднати клуби між собою. Якщо сьогодні ФФУ і Мирон Маркевич так хаять «Динамо», це, я вважаю, вже старечий маразм. Маркевич б краще допоміг Хацкевичу порадою. Він працює на такій посаді (голова Комітету національних збірних, - УНІАН), що має об'єднувати, а не роз'єднувати», - зазначив Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, у неділю в Києві відбувся матч "Динамо" - "Шахтар", що завершився нульовою нічиєю. Гру відвідали майже 39 тисяч глядачів.

"Шахтар" зберіг 7-очковий відрив від динамівців у чемпіонаті України.