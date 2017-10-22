Це просто неподобство, - Хацкевич про суддівство у матчі з "Шахтарем" (відео)

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич вважає, що суддівство вплинуло на результат матчу проти «Шахтаря» (0:0).

«Які можуть бути претензії до хлопців? Повністю віддалися грі, витримали фізично і виконали план на гру, але суддівська помилка, яка повинна була бути, все-таки відбулася.

Був чистий пенальті, коли Бутко зіграв рукою. Команда сприйняла це дуже гостро, це просто неподобство.

Чемпіонат проводиться тільки для однієї команди – немає питань. Але треба за такі помилки карати людей, вони теж повинні нести відповідальність.

На такі матчі потрібно призначати більш кваліфікованого арбітра, а цей (Віталій Романов, – УНІАН) перед грою був біліше своєї жовтої майки.

У Фонсеки завжди претензії до суддів. Постійно. Ми на це не звертаємо увагу, якщо нормально судять, але коли припускаються таких помилок, які могли вплинути на результат матчу...

Потрібно з цим боротися. Як? Не знаю. Це наш принциповий суперник, прийшло стільки вболівальників, але результат нас не задовольнив», – сказав Хацкевич в інтерв'ю програмі «Профутбол».