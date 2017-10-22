"Динамо" і "Шахтар" в українському Класико зіграли в "суху" нічию (відео)

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок 13-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися лідери українського футболу "Динамо" і "Шахтар", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився внічию - 0:0.

Поєдинок українських грандів пройшов з мінімумом гольових моментів. У першому таймі невеликою територіальною перевагою володіли гості, однак "Динамо" надійно діяло у захисті. Найгостріший момент "Шахтар" створив у контратаці, але Тайсон після проходу Марлоса пробив прямо по центру воріт.

Мало що змінилося і після перерви. Мораєс, який вийшов на заміну, трохи освіжив дії "Динамо" в атаці і мав шанс на 59-й хвилині, але не зумів переграти Пятова.

Безгольовий поєдинок плавно докотився до фінального свистка.

"Шахтар" зберіг перевагу над "Динамо" в 7 очок в турнірній таблиці.