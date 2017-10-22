Онлайн-відеотрансляція "Динамо" - "Шахтар": Прем'єр-ліга, 13-й тур

Сьогодні в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" проходить матч 13-го туру української Прем'єр-ліги - українське Класіко "Динамо" - "Шахтар".

Це друга зустріч двох принципових суперників в цьому чемпіонаті і третя - в сезоні взагалі. Нагадаємо, матч за Суперкубок завершився перемогою "Шахтаря" - 2:0, проте потім кияни реабілітувались у 2-му турі УПЛ, обігравши гірників у Харкові з рахунком 1:0.

Зараз столична команда переживає чергову смугу невдач - безвиграшна серія киян налічує вже чотири матчі. Проти "Динамо" і велика кількість травмованих. Віда, Сидорчук і Циганков не допоможуть підопічним Олександра Хацкевича в цій грі.

В турнірній таблиці суперників розділяють 7 очок (у "Шахтаря" - 31, "Динамо" - 24).

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".