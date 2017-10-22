"Зоря" у видовищному поєдинку з 7-ма голами обіграла "Маріуполь"

У Маріуполі відбувся поєдинок 13-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Зоря" впевнено обіграла гравців "Маріуполя".

Матч завершився перемогою гостей - 5:2, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Основні події відбулися в першій половині зустрічі. Вже на 6-й хвилині маріупольці відкрили рахунок - гол в активі Білого. "Зоря" відігралася на 30-й хвилині - Андрієвський забив красивим ударом у "дев'ятку" зі штрафного. Тут же Кожанов знову вивів господарів вперед, реалізувавши вихід один на один.

Однак радість маріупольців була недовгою. У їхні ворота протягом трьох хвилин було призначено відразу два пенальті. Спершу Гречишкін був точний (2:2), а потім ще один його удар з "точки" парирував воротар, але Андрієвський встиг на добивання - 3:2 на користь гостей.

На 49-й хвилині господарі залишилися у меншості - друге попередження отримав Вакуленко. Після цього моменти мала тільки "Зоря", і два з них реалізувала. На 63-й хвилині Андрієвський зробив хет-трик. А на 90-й хвилині Опанасенко встановив остаточний рахунок 5:2 на користь луганської команди.

"Зоря" набрала 17 очок, посівши 6-е місце. "Маріуполь" розташувався на одну сходинку нижче.