На матчі "Динамо" - "Шахтар" очікується близько 50 тисяч вболівальників
17:07, 22 жовтня 2017Футбол
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"Олімпійський" буде заповнений більш ніж наполовину.
На матчі "Динамо" - "Шахтар" очікується до 50 тисяч глядачів / flickr.com
Центральний матч 13-го туру Прем'єр-ліги між «Динамо» і «Шахтарем» збере більше 40 тисяч вболівальників на стадіоні НСК «Олімпійський».
Про це повідомляє сайт" Динамоманія.
Читайте такожБукмекери вважають "Шахтар" фаворитом матчу проти "Динамо"На матч між лідерами чемпіонату станом на ранок неділі було продано 41 176 квитків, що становить більше половини місткості головної арени країни – 70 050.
Відзначимо, що в минулому сезоні на матч киян проти «гірників» прийшло подивитися 51 тисяча вболівальників.
Нагадаємо, матч розпочнеться о 19.30.
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