Аутсайдери "Сталь" і "Чорноморець" зіграли внічию в УПЛ
15:57, 22 жовтня 2017Футбол
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Команда з Кам'янського не зуміла покинути останнє місце турнірної таблиці Прем'єр-ліги.
"Сталь" - "Чорноморець" - 1:1 / ФК "Чорноморець"
У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся поединок 13-го туру української Прем'єр-ліги між "Сталлю" та "Чорноморцем".
Гра завершилася внічию 1:1, повідомляє офіційний сайт турніру.
Перший тайм завершився без голів, зате на початку другого команди відзначилися результативними діями.
Гравець одеситів Денис Васін після прострілу Олексія Хобленка відправив м'яч у порожні ворота.
Команда з Кам'янського відігралася через 10 хвилин. Едгар Малакян реалізував пенальті.
"Чорноморець" набрав 10 очок, порівнявшись з "Олександрією" і "Зіркою". У "Сталі" на очко менше і останнє місце в таблиці.
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