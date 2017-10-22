Аутсайдери "Сталь" і "Чорноморець" зіграли внічию в УПЛ

У Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" відбувся поединок 13-го туру української Прем'єр-ліги між "Сталлю" та "Чорноморцем".

Гра завершилася внічию 1:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перший тайм завершився без голів, зате на початку другого команди відзначилися результативними діями.

Гравець одеситів Денис Васін після прострілу Олексія Хобленка відправив м'яч у порожні ворота.

Команда з Кам'янського відігралася через 10 хвилин. Едгар Малакян реалізував пенальті.

"Чорноморець" набрав 10 очок, порівнявшись з "Олександрією" і "Зіркою". У "Сталі" на очко менше і останнє місце в таблиці.