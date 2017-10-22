Матч "Динамо" - "Шахтар": де дивитися

Сьогодні відбудеться матч "Динамо" - "Шахтар", який повинен стати центральним у осінній частині сезону УПЛ.

Починаючи з 19.15 пряму трансляцію поєдинку буде здійснювати телеканал "2+2".

Крім того, в цей же час почне транслювати відео-сигнал з київського НСК "Олімпійський" і сайт УНІАН.

Початок поєдинку - о 19.30.

Як повідомлялося, "Шахтар" вважається явним фаворитом протистояння в сьогоднішньому українському Класіко.