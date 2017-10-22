Матч "Динамо" - "Шахтар": де дивитися
15:24, 22 жовтня 2017Футбол
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Центральний поєдинок 13-го туру УПЛ буде транслюватися на телеканалі "2+2" та на сайті УНІАН.
УНІАН
Сьогодні відбудеться матч "Динамо" - "Шахтар", який повинен стати центральним у осінній частині сезону УПЛ.
Починаючи з 19.15 пряму трансляцію поєдинку буде здійснювати телеканал "2+2".
Крім того, в цей же час почне транслювати відео-сигнал з київського НСК "Олімпійський" і сайт УНІАН.
Початок поєдинку - о 19.30.
Як повідомлялося, "Шахтар" вважається явним фаворитом протистояння в сьогоднішньому українському Класіко.
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