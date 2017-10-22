Букмекери вважають "Шахтар" явним фаворитом матчу проти "Динамо"

Сьогодні відбудеться центральний матч осінньої частини сезону чемпіонату України з футболу, в якому "Динамо" приймає "Шахтар".

Гірники є явними фаворитами цього протистояння.

Портал Betexplorer зібрав дані більш ніж 20 світових букмекерських контор. На успіх киян у цій грі середній коефіцієнт становить 4,50. Можливість нічиєї розцінюється як 3,42 до 1-го. Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" - лише 1,71.

Зазначимо, що найвигідніша пропозиція на варіант "перемога господарів" - у Pinnacle (5,20). На перемогу гостей найкраще ставити в William Hill, bwin і mybet (1,80).

Як повідомляв УНІАН, до важливої гри "Динамо" готується без кількох провідних гравців.

Поєдинок розпочнеться сьогодні о 19.30.