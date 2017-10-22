Сидорчук точно не зіграє з "Шахтарем", а Віда сам прийме рішення про свою участь

До сьогоднішнього поєдинку з "Шахтарем" в рамках 13-го туру Прем'єр-ліги "Динамо" підходить в сильно ослабленому складі.

Участь захисника киян Домагоя Види в матчі з гірниками знаходиться під питанням. Останні дні хорват тренувався за індивідуальною програмою після того, як у поєдинку Ліги Європи з "Янг Бойз" отримав травму голови. Як передає Команда 1, Віда сам повинен прийняти рішення про свою готовність зіграти в неділю.

Крім того, Олександр Хацкевич не може розраховувати на Сергія Сидорчука та Віктора Циганкова. Тільки-тільки відновився Євген Хачеріді.

«Звичайно, хотілося б розраховувати на них усіх, але з цих чотирьох гравців тільки Хачеріді з учорашнього дня працює в загальній групі, - повідомив головний тренер "Динамо" офіційному сайту клубу. - Сподіваюся, Женя підійде до гри здоровим, як ментально, так і фізично. Віді наклали 10 швів, Домагой рветься в бій, на тренування. Це гарне бажання і прагнення, але подивимося. А Сидорчук у понеділок летить на медобстеження в Барселону, після чого вже буде відома ступінь складності його травми».

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський". Початок - о 19.30.