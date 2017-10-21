"Ворскла" сенсаційно програла "Карпатам" у матчі УПЛ

У Полтаві завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала львівські "Карпати" й несподівано поступилася супернику, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Гра, по більшій частині, проходила з територіальною та ігровою перевагою господарів. Але реалізувати її в рахунку на табло команда так і не зуміла. У свою чергу, львів'яни, які на початку гри здебільшого відбивалися від атак суперника, потім самі перейшли в атаку.

Доля матчу вирішилася на 82-й хвилині. Чудовий по точності та виконанню сильний удар зі штрафного вдався Сергію Мякушко - м'яч влетів у дев'ятку. Вийшов супергол від гравця "Карпат". У 10 хвилин, що залишилися, з урахуванням доданого арбітром часу до основного в грі, гості зуміли зберегти свою перевагу.

Таким чином, "Карпати" набрали 12 очок і перемістилися відразу з передостаннього 11-го на 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ.

У "Ворскли" залишилося 21 очко та команда, як і раніше посідає 4-е місце.