"Олександрія" і "Верес" поділили очки в матчі Прем'єр-ліги

В Олександрії на КСК "Ніка" завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала рівненський "Верес" і зіграла внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Перша половина гри пройшла у малоцікавій боротьбі, без гольових моментів. У підсумку, 45-хвилинка завершилася закономірною нічиєю - 0:0.

Після перерви гра пішла значно більш ярка, з безліччю моментів, два з яких були реалізовані. На 63-й хвилині гол забив гравець "Вереса" Євген Морозенко, відкривши рахунок на користь гостей. У нього вийшов чудовий удар у дев'ятку з лінії штрафного - без шансів для воротаря господарів поля Паньківа.

Втім, за 14 хвилин, на 77-й, у відповідь влучний удар завдав Сергій Старенький. Після навісу в штрафну Каленчук прострілив уздовж воріт, а Старенький з меж воротарського майданчика відправив м'яч у ворота.

Таким чином, "Верес" залишився на 5-му місці в турнірній таблиці (19 очок), а в "Олександрії" стало 10 балів і команда ділить 8-9 місця з "Зіркою" з Кропивницького.