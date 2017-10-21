Юнаки "Динамо" програли "Шахтарю" в матчі чемпіонату U-21

На Навчально-тренувальній базі київського "Динамо" в Чапаївці завершився матч юнацького чемпіонату України з футболу (вік учасників - до 21 року), де київське "Динамо" поступилося на своєму полі донецькому "Шахтарю", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершиалсь з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри. До 88-ї хвилини на полі точилася запекла боротьба з перемінним успіхом, але рахунок був рівний.

А в кінцівці гірники відзначилися відразу двічі. На 89-й хвилині активному Дудику вдалося досягти свого: після прострілу справа він з пари метрів сильним ударом пробив Рудько. А на 92-й, вже в доданий арбітром час, щойно вийшовший на заміну Зінкевич вдало замкнув простріл з правого флангу.

Таким чином, на рахунку "Шахтаря" 27 балів і команда є лідером турнірної таблиці УПЛ, у "Динамо" 23 очки та 4-е місце.