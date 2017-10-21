"Олімпік" вирвав перемогу у "Зірки" в стартовому матчі 13-го туру УПЛ

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився стартовий матч 13-го туру Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймала "Зірку" з Кропивницького і вирвав перемогу на останныіх хвилинах гри, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Гра проходила з помітною перевагою донеччан, але "Зірка" впевнено і вміло захищались. Більш того, півгодини "Зірка" перебувала в меншості удев'ятьох, але суперник не міг нічого вдіяти з обороною кропивничан. На 38-й хвилині був вилучений Максим Ковальов, а на 59-й - Артем Фаворов.

Доля матчу була вирішена на 90-й хвилині гри, коли гол у свої ворота забив гравець "Зірки" Тарас Качараба. Іспанський легіонер "Олімпіка" з марроканскими корінням Рхарсалла Моха справа увірвався в штрафну, накинув м'яч у воротарський майданчик, і м'яч від ноги Качараби влетів у ворота.

У додані арбітром до основного часу 3 хвилини гри "Зірка" нічого вдіяти не змогла.

Таким чином, "Олімпік" набрав 23 очки, вийшов на 3-е місце в турнірній таблиці і впритул наблизився до київського "Динамо" (24), на якого завтра чекає непроста гра з донецьким "Шахтарем".