Віда прибуде в розташування "Бешикташа" в грудні - ЗМІ

Захисник київського "Динамо" Домагой Віда прибуде в розташування "Бешикташа" (Стамбул) перед відкриттям зимового трансферного вікна, повідомляє SportArena з посиланням на турецьке видання Sabah.

За інформацією джерела, прибуття хорвата очікується в середині грудня. "Динамо" зіграє останній матч року проти "Олександрії" (базова дата 9 грудня), після чого гравець посилить турецький клуб.

При цьому стати футболістом "Бешикташа" Віда зможе лише з відкриттям зимового трансферного вікна. Днями раніше захисник звертав увагу, що "Динамо" хоче продовжити з ним співпрацю, однак він пообіцяв у січні підсилити "Чорних орлів".

Нагадаємо, контракт центрбека з біло-синіми закінчується в кінці року, після чого він на правах вільного агента стане гравцем "Бешикташа".

У київській команді Домагой перебуває з січня 2013 року, перейшовши із загребського "Динамо" за 5 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні 28-річний хорват виходив на поле в 15 матчах у всіх турнірах за "біло-синіх" і забив 1 гол.

Як повідомляв УНІАН, завтра команда Олександра Хацкевича зіграє в центральному матчі дня проти днецкого "Шахтаря" в рамках 13-го туру чемпіонату України. У Віди є шанс вийти на поле в цьому поєдинку, незважаючи на серйозне розсічення голови, яке він отримав по ходу поєдинку з швейцарським "Янг Бойз" (2:2) в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.