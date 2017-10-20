Гравцеві "Динамо" Віді наклали 10 швів, але струсу мозку немає, можливість участі в матчі з "Шахтарем" - 50 на 50

17:22, 20 жовтня 2017
Футбол
149

У столитчном клубі уточнили діагноз хорватського легіонера.

Види і Сидорчук не дограли поєдинок із-за травм / Reuters

У матчі Ліги Європи «Динамо» - «Янг Бойз», який відбувся в четвер, двоє футболістів столичної команди достроково залишили поле через травми: у півзахисника Сергія Сидорчука проблеми з коліном, а у захисника Домагоя Віди після зіткнення з суперником в крові була вся голова, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Головний лікар ФК «Динамо» Київ Леонід Миронов прокоментував стан цих футболістів, а також розповів про відновлення Віктора Циганкова:

- З Відою, на щастя, все нормально: зашили рану, наклали близько 10 швів, обробили місце зіткнення, зверху убезпечили стерильною пов'язкою. Струсу головного мозку немає, консультація з нейрохірургом і контрольні знімки показали, що з Домагоем все нормально. З боку, звичайно, все виглядало дуже страшно, було багато крові, але це природно, оскільки шкірний покрив волосистої частини голови дуже рясно забезпечений артеріями, там багато судин.

Читайте такожВіда не зіграє в матчі з "Шахтарем" - розсічення і струс мозку: доктора "Динамо"Лікар додав, що пару днів футболіст пропустить, а далі участь у тренуваннях буде залежати від самого Віди, його стану і самопочуття. "Що стосується можливості його участі в недільному матчі з «Шахтарем», оцінив би її 50% на 50%", - додав Миронов.

Сергій Сидорчук, який отримав травму коліна, в понеділок вирушить в Барселону на консультацію та обстеження до професора Рамону. Спостереження та огляд, проведені в Києві, нас не влаштували – є певні сумніви щодо діагнозу.

Також відновлення продовжує півзахисник Віктор Циганков. Йому залишився тиждень реабілітації. На даному етапі він виконує фізичні вправи щодо усунення м'язового дисбалансу всього стегнового кільця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Віда Динамо - Шахтар