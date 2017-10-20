Гравцеві "Динамо" Віді наклали 10 швів, але струсу мозку немає, можливість участі в матчі з "Шахтарем" - 50 на 50

У матчі Ліги Європи «Динамо» - «Янг Бойз», який відбувся в четвер, двоє футболістів столичної команди достроково залишили поле через травми: у півзахисника Сергія Сидорчука проблеми з коліном, а у захисника Домагоя Віди після зіткнення з суперником в крові була вся голова, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Головний лікар ФК «Динамо» Київ Леонід Миронов прокоментував стан цих футболістів, а також розповів про відновлення Віктора Циганкова:

- З Відою, на щастя, все нормально: зашили рану, наклали близько 10 швів, обробили місце зіткнення, зверху убезпечили стерильною пов'язкою. Струсу головного мозку немає, консультація з нейрохірургом і контрольні знімки показали, що з Домагоем все нормально. З боку, звичайно, все виглядало дуже страшно, було багато крові, але це природно, оскільки шкірний покрив волосистої частини голови дуже рясно забезпечений артеріями, там багато судин.

Читайте такожВіда не зіграє в матчі з "Шахтарем" - розсічення і струс мозку: доктора "Динамо"Лікар додав, що пару днів футболіст пропустить, а далі участь у тренуваннях буде залежати від самого Віди, його стану і самопочуття. "Що стосується можливості його участі в недільному матчі з «Шахтарем», оцінив би її 50% на 50%", - додав Миронов.

Сергій Сидорчук, який отримав травму коліна, в понеділок вирушить в Барселону на консультацію та обстеження до професора Рамону. Спостереження та огляд, проведені в Києві, нас не влаштували – є певні сумніви щодо діагнозу.

Також відновлення продовжує півзахисник Віктор Циганков. Йому залишився тиждень реабілітації. На даному етапі він виконує фізичні вправи щодо усунення м'язового дисбалансу всього стегнового кільця.