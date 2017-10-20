Срна може увійти в тренерський штаб збірної Хорватії - ЗМІ

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч хоче взяти в тренерський штаб колишнього захисника національної команди Даріо Срну, повідомляє SportArena з посиланням на Jutarnji.hr.

Даліч вже спілкувався з Срною, а також з екс-форвардом шашкових Івицою Олічем щодо роботи в тренерському штабі хорватів. Головний тренер хотів, щоб Даріо працював разом з ним вже напередодні зустрічей з Грецією в стикових матчах за вихід на чемпіонат світу-2018.

Але найближчим часом Срна не прийме пропозицію, оскільки для нього більш важливо розібратися з допінг-скандалом, який виник у вересні, коли стало відомо про позитивну пробу на заборонені речовини, зроблену в березні цього року. До того ж у Даліча є й інші проблеми з національною командою, які не дозволяють зробити цей крок.

Читайте такожСвідомо або спеціально я ніколи не приймав ніяких заборонених препаратів - заява СрниТим не менше, між тренером і гравцем існує домовленість, що Даріо цілком може увійти в штаб збірної до чемпіонату світу-2018. Про це вони говорили в Києві, коли Хорватія приїжджала на заключний матч кваліфікації проти України і виграла його (2:0).

Як раз під час перебування хорватів в Україні Срна кілька разів з'являвся в розташуванні збірної, а також ходив до колишнім партнерам по команді в готель, де вони розташувалися, щоб підтримати їх напередодні важливої гри.

Зазначимо, що у Даріо є тренерська ліцензія категорії PRO, яку він отримав у лютому цього року.

Срна вирішив припинити виступи за "Шахтар" після того, як стало відомо про його проблеми з допінг-пробою.

За збірну Хорватії Даріо виступав з 2002 по 2016 рік, зігравши 134 матчі і забивши 22 голи.