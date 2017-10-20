Автор переможного голу у матчі "Зоря" - "Герта" Сваток: було багато боротьби, в якій ми намагалися не поступатися

Захиснику луганської «Зорі» Олександру Сватку напевно надовго запам'ятається матч проти берлінської «Герти». Почав він його на лавці запасних, однак вийшовши на поле, не тільки показав відмінну гру, але і зумів стати автором переможного гола, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

"Вся команда дуже рада перемозі. Я, безумовно, теж. Вдалося забити переможний гол. Було багато боротьби, в якій ми намагалися не поступатися. Всі билися, віддавалися на полі і змогли домогтися позитивного результату. Думаю, що самовіддача була вчора ключем до успіху", - почав гравець.

На питання чи не було якогось передчуття перед грою у захисника, який вийшов на заміну і забив переможний гол, Сваток зауважив: "Ні, ніяких передчуттів не було. Може і добре, що я почав матч на лавці запасних, адже потім вийшов на поле і забив (посміхається)".

А говорячи про те, що після першого тайму "Зоря" вела в рахунку, і важливо було в подальшому не притискатися до своїх воріт, і що сказав у перерві головний тренер, зазначив: "Юрій Миколайович так і сказав: продовжуємо в тому ж дусі. Не сідаємо до воріт. Зустрічаємо суперника в центрі поля. Думаю, нам вдалося виконати його настанови".

На питання про те, що вже зовсім скоро команду чекає важливий матч проти «Маріуполя» і важко відновитися, висловив упевненість: "До таких важливих матчів, які нас чекають, впевнений, відновимося однозначно. Головне – домогтися в них позитивного результату. Це дуже важливо для нас. Сили будуть!"

"Після матчу, в роздягальні, всі були раді й задоволені, що вдалося добитися перемоги і здобути шість очок. У нас традиція, після перемоги тренера кричать "Хто ми?", а ми всі хором відповідаємо, скандуючи: «Зоря»!", - підсумував гравець.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Зоря" - "Герта" завершився перемогою луганської команди з рахунком 2:1.