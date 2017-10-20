Тренер "Зорі" Вернидуб: "Герта" - серйозний суперник, на початку гри ми віддали їм перевагу

Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб прийняв вітання від представників медіа під час прес-конференції після перемоги над німецькою "Гертою" у Лізі Європи, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

- Хороша, бойова гра. «Герта» - серйозний суперник. Ви бачили, що на початку гри ми віддали їм перевагу. Це був наш план на гру. Придивилися до них. Потім були моменти у «Герти». Не скажу, що 100%-ві, але були. Ми ж більше акцент робили на оборону. Після 20-ї хвилини ми почали застосовувати високий пресинг, не даючи «Герті» розігрувати м'яч, що у хлопців непогано виходило. Почали з'являтися свої моменти, заробили штрафний, який знову, в гарному стилі, хорошим ударом реалізував наш бразилець Сілас. Другий тайм занесемо нам в актив. Єдиний мінус – м'яч, пропущений зі стандарту, який забив Зельке. А так, думаю, моментів було достатньо, трималися добре, були прекрасні атаки. Забили дуже хороший гол.

Вітаю всіх з перемогою. Але нагадаю, що з «Гертою» на нас чекає ще одна гра, яка буде дуже важкою", - почав Вернидуб.

На питання про ситуацію з Приймою, і чому в другому таймі був замінений не Сілас, у якого була в пасиві жовта картка, а Харатін, тренер відповів: "Стосовно Прийми - дуже сумно, звичайно. У нього знову пошкодження задньої поверхні стегна. Надрив, як мінімум, на місяць.

Що стосується заміни, то Сілас досить добре виглядав, незважаючи на жовту картку. Він один з найбільш дисциплінованих футболістів і все знав. Що стосується Ігоря Харатіна, то він програв боротьбу при забитому м'ячі у наші ворота, і я вирішив, що потрібно освіжити центр, випустивши Олександра Андрієвського".

А говорячи про те, наскільки тренер задоволений прогресом команди в Лізі Європи і чого, на його погляд, не вистачає в чемпіонаті України, зауважив: "Кожні півроку сильно оновлюється у нас команда. Нічого з цим не зробиш. Що стосується Ліги Європи і чемпіонату, прогрес пов'язаний з психологією. Але хлопці набираються і майстерності, і досвіду, і з кожною грою будуть ставати тільки сильніше".

Відповідаючи на питання про те, чому Іурі не демонструє тієї гри, яку повинен демонструвати бразильський нападник, тренер встав на захист гравця: "Вважаю, що він робить досить серйозний обсяг роботи. Так, сьогодні перший тайм був гірше в його виконанні. У другому мене влаштували всі його дії. Він чіплявся за м'яч, йшов вперед. Йому ще дуже важко і потрібен час, але вважаю, що він дуже кваліфікований нападник. Пройшовши ці ігри в Лізі Європи, Іурі стане досить серйозним форвардом".

"Я дуже радий, що вболівальники зі Львова і вболівальники з інших міст так чудово нас сьогодні підтримували. Низький їм уклін від себе і від команди. Якщо на грі з «Атлетіком» їх буде ще більше, то буде ще цікавіше, і ми постараємося віддячити їм своєю грою", - підсумував Вернидуб.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Зоря" обіграла німецьку "Герту" (Берлін) в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА з рахунком 2:1.