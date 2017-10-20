Тренер "Зорі" Вернидуб: "Герта" - серйозний суперник, на початку гри ми віддали їм перевагу
Головний тренер луганської команди підбив підсумок матчу Ліги Європи.
Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб прийняв вітання від представників медіа під час прес-конференції після перемоги над німецькою "Гертою" у Лізі Європи, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".
- Хороша, бойова гра. «Герта» - серйозний суперник. Ви бачили, що на початку гри ми віддали їм перевагу. Це був наш план на гру. Придивилися до них. Потім були моменти у «Герти». Не скажу, що 100%-ві, але були. Ми ж більше акцент робили на оборону. Після 20-ї хвилини ми почали застосовувати високий пресинг, не даючи «Герті» розігрувати м'яч, що у хлопців непогано виходило. Почали з'являтися свої моменти, заробили штрафний, який знову, в гарному стилі, хорошим ударом реалізував наш бразилець Сілас. Другий тайм занесемо нам в актив. Єдиний мінус – м'яч, пропущений зі стандарту, який забив Зельке. А так, думаю, моментів було достатньо, трималися добре, були прекрасні атаки. Забили дуже хороший гол.
Вітаю всіх з перемогою. Але нагадаю, що з «Гертою» на нас чекає ще одна гра, яка буде дуже важкою", - почав Вернидуб.
На питання про ситуацію з Приймою, і чому в другому таймі був замінений не Сілас, у якого була в пасиві жовта картка, а Харатін, тренер відповів: "Стосовно Прийми - дуже сумно, звичайно. У нього знову пошкодження задньої поверхні стегна. Надрив, як мінімум, на місяць.
Що стосується заміни, то Сілас досить добре виглядав, незважаючи на жовту картку. Він один з найбільш дисциплінованих футболістів і все знав. Що стосується Ігоря Харатіна, то він програв боротьбу при забитому м'ячі у наші ворота, і я вирішив, що потрібно освіжити центр, випустивши Олександра Андрієвського".
А говорячи про те, наскільки тренер задоволений прогресом команди в Лізі Європи і чого, на його погляд, не вистачає в чемпіонаті України, зауважив: "Кожні півроку сильно оновлюється у нас команда. Нічого з цим не зробиш. Що стосується Ліги Європи і чемпіонату, прогрес пов'язаний з психологією. Але хлопці набираються і майстерності, і досвіду, і з кожною грою будуть ставати тільки сильніше".
Відповідаючи на питання про те, чому Іурі не демонструє тієї гри, яку повинен демонструвати бразильський нападник, тренер встав на захист гравця: "Вважаю, що він робить досить серйозний обсяг роботи. Так, сьогодні перший тайм був гірше в його виконанні. У другому мене влаштували всі його дії. Він чіплявся за м'яч, йшов вперед. Йому ще дуже важко і потрібен час, але вважаю, що він дуже кваліфікований нападник. Пройшовши ці ігри в Лізі Європи, Іурі стане досить серйозним форвардом".
"Я дуже радий, що вболівальники зі Львова і вболівальники з інших міст так чудово нас сьогодні підтримували. Низький їм уклін від себе і від команди. Якщо на грі з «Атлетіком» їх буде ще більше, то буде ще цікавіше, і ми постараємося віддячити їм своєю грою", - підсумував Вернидуб.
Як повідомляв УНІАН, напередодні "Зоря" обіграла німецьку "Герту" (Берлін) в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА з рахунком 2:1.