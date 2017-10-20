Гравець "Динамо" Мораєс про матч з "Янг Бойз": на початку матчу дали супернику занадто багато вільного простору

Нападник київського «Динамо» Жуніор Мораєс прокоментував нічийний поєдинок групового етапу Ліги Європи зі швейцарським «Янг Бойз», повідомляє офіційний сайт київської команди.

"Сьогодні вийшла важка гра. На початку матчу ми дали суперникові занадто багато вільного простору, чим вони і скористалися, забивши перший м'яч. Після цього відігратися було досить непросто, тому що футболісти суперника дуже сильні фізично і технічно. Тому, нам було складно переламати хід зустрічі на свою користь, почати пресингувати і показувати свою гру. Але з кожною хвилиною діяли все краще і краще. Залишилося провести роботу над помилками. В цілому, вважаю, результат непоганий, ми як і раніше залишаємося на першому місці в групі. Нас також чекає складний матч і на виїзді – якщо ми в Швейцарії переможемо або зіграємо внічию, буде дуже добре для нас", - почав гравець.

На питання про те, чи стало для команди сюрпризом те, наскільки агресивно «Янг Бойз» грав у першому таймі, Мораес зауважив: "Ні, ми більше думали про власну гру. Думаю, в домашніх матчах ми повинні діяти більш агресивно і не дозволяти суперникові так багато".

Читайте такожГравець "Динамо" Бесєдін про матч з "Янг Бойз": вийшла відкрита, інтенсивна, видовищна граА говорячи про те, чи буде виїзний поєдинок зі швейцарцями ще складнішим, зазначив: "Звичайно, адже він пройде на полі з синтетичним покриттям, до якого ми не звикли. Особисто мені зовсім не подобається грати на такому полі, але доведеться. Ми повинні бути єдиним цілим і досягти позитивного результату – така задача".

Реагуючи на зауваження про те, що насторожує той факт, що «Динамо» пропускає майже в кожному матчі, гравець висловився: "В цьому винний не тільки захист, адже на полі знаходиться 11 футболістів. Якщо ми пропускаємо м'ячі – це загальні помилки, а не якоїсь однієї лінії. Точно так само, якщо ми не процвітаємо в атаці, це недоробка всієї команди, потрібно з'ясувати, чому так відбувається. І над обороною, і над атакою потрібно працювати всім разом".

А говорячи про те, які емоції відчуває команда перед наступним матчем з «Шахтарем», припустив: "Це буде дивовижний поєдинок. Нинішній тиждень дуже вдалий в цьому плані. Вважаю, у нас хороші шанси здорово зіграти і домогтися гарного результату. Безумовно, буде непросто, адже суперник грає сильно, але «Динамо» - також великий клуб, і ми також можемо показати прекрасну гру".

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Янг Бойз" завершився внічию, з рахунком 2:2.