Гравець "Динамо" Бесєдін про матч з "Янг Бойз": вийшла відкрита, інтенсивна, видовищна гра

Після домашнього матчу з швейцарським «Янг Бойз» нападник «Динамо» Артем Бесєдін відповів на питання журналістів, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

"Вважаю, гра вийшла відкрита, інтенсивна і дуже видовищна. Моменти були як у нас, так і у них. Будемо розбирати помилки, адже в неділю у нас вже дуже важливий матч з «Шахтарем»", - почав гравець.

На питання про те, чи був для команди особливою мотивацією День народження тренера, зазначив: "Звичайно. Хотілося привітати Олександра Миколайовича, всі старалися це зробити, дорікнути нема кому".

Читайте такожХацкевич: нічия проти "Янг Бойз" обійшлася "Динамо" дуже дорогоА на питання про те, сьогоднішня нічия – це хороший або поганий результат, зауважив: "Знаю, що паралельний матч у нашій групі закінчився внічию так що, якщо б ми перемогли, могли достроково оформити вихід з групи. Але і одне очко – це також непогано. Постараємося набрати пункти і в наступному виїзному поєдинку з «Янг Бойз»".

Стан Віди і Сидорчука, за інформацією Беседіна: "не дуже гарний. Завтра буде відомо більш детально".

А говорячи про те, який психологічний стан у команді після невдач у чемпіонаті України, Бесєдін зауважив: "Безумовно, неприємно так втрачати очки, як у матчі з «Зорею» або «Чорноморцем». Але головне – не опускати руки, ще є час і багато ігор попереду. Потрібно провести аналіз, зробити правильні висновки, і надалі все буде добре".

Говорячи про наступний матч з "Шахтарем", Бесєдін підкреслив: "Звичайно, сили залишилися – іншого вибору немає. Будемо битися, будемо доводити, і, впевнений, досягнемо позитивного результату".

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" зіграло внічию зі швейцарським "Янг Бойз" у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА - 2:2.