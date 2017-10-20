Хацкевич: нічия проти "Янг Бойз" обійшлася "Динамо" дуже дорого

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич підвів підсумок матчу Ліги Європи проти швейцарського "Янг Бойз" (2:2), зазначивши, що підсумковий результат його команді дістався дорогою ціною, повідомляє SportArena.

Для біло-синіх гра зі швейцарцями давалася дуже непросто. Кияни двічі були змушені відіграватися по ходу зустрічі, а також через травми втратили Сергія Сидорчука та Домагоя Віду.

«Ми виходили від команди суперника — вони люблять контролювати м'яч, ми теж намагалися це робити. У нас теж був швидкий перехід, але основне було сьогодні — через контроль м'яча розхитувати оборону суперника. Щось вийшло, щось ні», — сказав Хацкевич на післяматчевій прес-конференції.

«Нам дуже дорого ця нічия обійшлася», — зазначив коуч киян, натякаючи на травми Сидорчука та Віди напередодні найважливішого протистояння з донецьким "Шахтарем" в рамках 13-го туру УПЛ.

«У Віди досить серйозне розсічення, Сидорчук завтра пройде медобстеження — поки не можу сказати про характер травми».

Також наставник киян пояснив, чому навіть в заявці на гру не виявилося центрального захисника Євгена Хачеріді. «Чому не було Хачеріді? Він досі не працює в загальній групі після збірної».

Після нічиєї з "Янг Бойз" київське "Динамо" продовжує лідирувати у групі В (7 балів), маючи 4-очковий відрив від найближчого переслідувача, яким і є швейцарці. У албанського "Скендербеу" та сербського "Партизана" - по 2 очки.