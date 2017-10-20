Віда не зіграє в матчі з "Шахтарем" - розсічення і струс мозку: доктора "Динамо"
00:28, 20 жовтня 2017Футбол
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Лідер київської команди пропустить важливий матч 2-го кола чемпіонату УПЛ.
Види і Сидорчук не дограли поєдинок з "Янг Бойз" з-за травм / Reuters
Хорватський легіонер київського "Динамо" Домагой Віда практично на 100 відсотків пропустить матч 2-го кола української футбольної Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря", повідомляється в ефірі телеканал "Фубол 2" з посиланням на лікарів динамівської команди.
У гравця діагностовано розсічення і струс мозку.
"Він відправлений у лікарню" - повідомили у студії телеканалу після матчу Ліги Європи "Динамо" - "Янг Бойз".
Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Янг Бойз" завершився з рахунком 2:2. Віда отримав серйозну травму в зіткненні з гравцем швейцарської команди в кінцівці матчу.
Гра 13-го туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар" відбудеться на НСК "Олімпійський" у неділю, 22 жовтня
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