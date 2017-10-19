Ліга Європи: результати всіх матчів
У Європі відбулися ігри 3-го туру групового етапу другого за значимістю єврокубка.
Сьогодні в Європі відбулися матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.
Ліга Європи. 3-й тур.
19 жовтня.
Зюлте-Варегем – Вітесс - 1:1
Марсель – Віторія Гімараєш - 2:1
Црвена Звєзда – Арсенал - 0:1
Хапоель Беер-Шева – Стяуа - 1:2
Вардар – Реал Сосьєдад - 0:6
Зоря – Герта - 2:1
Коньяспор – Ред Булл - 0:2
Зеніт – Русенборг - 3:1
Ніцца – Лаціо - 1:3
Естерсунд – Атлетик - 2:2
БАТЕ – Кельн - 1:0
Лугано – Вікторія Пльзень - 3:2
Динамо Київ – Янг Бойз - 2:2
Вільярреал – "Славія" - 2:2
Фастав Злін – Копенгаген - 1:1
Шериф – Динамо - 1:1
Аталанта – Аполлон - 3:1
Евертон – Ліон - 1:2
Аустрія – Рієка - 1:3
Мілан – АЕК - 0:0
Хоффенхайм-1899 – Істанбул - 3:1
Брага – Лудогорець - 0:2
Скендербеу – Партизан - 0:0
Астана - Маккабі Тель-Авів 4:0
Матчі 4-го туру групового етапу змагань відбудуться 4 листопада.