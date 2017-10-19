Ліга Європи: результати всіх матчів

У Європі відбулися ігри 3-го туру групового етапу другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні в Європі відбулися матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань. Ліга Європи. 3-й тур. 19 жовтня. Зюлте-Варегем – Вітесс - 1:1 Марсель – Віторія Гімараєш - 2:1 Црвена Звєзда – Арсенал - 0:1 Хапоель Беер-Шева – Стяуа - 1:2 Вардар – Реал Сосьєдад - 0:6 Зоря – Герта - 2:1 Коньяспор – Ред Булл - 0:2 Зеніт – Русенборг - 3:1 Ніцца – Лаціо - 1:3 Естерсунд – Атлетик - 2:2 БАТЕ – Кельн - 1:0 Лугано – Вікторія Пльзень - 3:2 Динамо Київ – Янг Бойз - 2:2 Вільярреал – "Славія" - 2:2 Фастав Злін – Копенгаген - 1:1 Шериф – Динамо - 1:1 Аталанта – Аполлон - 3:1 Евертон – Ліон - 1:2 Аустрія – Рієка - 1:3 Мілан – АЕК - 0:0 Хоффенхайм-1899 – Істанбул - 3:1 Брага – Лудогорець - 0:2 Скендербеу – Партизан - 0:0 Астана - Маккабі Тель-Авів 4:0 Матчі 4-го туру групового етапу змагань відбудуться 4 листопада.

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