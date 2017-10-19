Ліга Європи: результати всіх матчів

23:59, 19 жовтня 2017
Футбол
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У Європі відбулися ігри 3-го туру групового етапу другого за значимістю єврокубка.

Українські та хорватські команди склали дві пари учасників кваліфікації Ліги Європи / uefa.com

Сьогодні в Європі відбулися матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ліга Європи. 3-й тур.

19 жовтня.

Зюлте-Варегем – Вітесс - 1:1

Марсель – Віторія Гімараєш - 2:1

Црвена Звєзда – Арсенал - 0:1

Хапоель Беер-Шева – Стяуа - 1:2

Вардар – Реал Сосьєдад - 0:6

Зоря – Герта - 2:1

Коньяспор – Ред Булл - 0:2

Зеніт – Русенборг - 3:1

Ніцца – Лаціо - 1:3

Естерсунд – Атлетик - 2:2

БАТЕ – Кельн - 1:0

Лугано – Вікторія Пльзень - 3:2

Динамо Київ – Янг Бойз - 2:2

Вільярреал – "Славія" - 2:2

Фастав Злін – Копенгаген - 1:1

Шериф – Динамо - 1:1

Аталанта – Аполлон - 3:1

Евертон – Ліон - 1:2

Аустрія – Рієка - 1:3

Мілан – АЕК - 0:0

Хоффенхайм-1899 – Істанбул - 3:1

Брага – Лудогорець - 0:2

Скендербеу – Партизан - 0:0

Астана - Маккабі Тель-Авів 4:0

Матчі 4-го туру групового етапу змагань відбудуться 4 листопада.

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Теги: #Ліга Європи результати матчів