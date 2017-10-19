"Динамо" у бойовому матчі не зуміло дотиснути "Янг Бойз" у Лізі Європи

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Динамо" приймало швейцарський "Янг Бойз". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок завершився бойовою нічиєю - 2:2.

Як і в перших двох турах Ліги Європи, "Динамо" знову пропустило першим. Швейцарська команда дуже активно почала матч і заслужено вийшла вперед. На 17-й хвилині форвард гостей Ассале за допомогою рикошету від динамівця Кадара відправив м'яч у сітку воріт "біло-синіх".

Втім, господарі досить швидко виправилися. Спочатку Гонсалес перевірив на міцність стійку воріт, а на 34-й хвилині Мбокані після стрімкого проходу Буяльського відправив м'яч у порожні ворота. 1:1.

Тим не менш, на перерву "Динамо" пішло вже традиційно в ролі команди, що програє. Після розіграшу кутового Ассале опинився в потрібному місці і в упор розстріляв ворота киян, зробивши дубль.

Початок другого тайму відзначився красивим голом у виконанні Морозюка, який забив зі штрафного.

За рахунку 2:2 небезпечно атакували обидві команди. І все ж кінцівка пройшла з відчутним домінуванням "Динамо". Шанси на перемогу зросли з вилученням Саного, який на 82-й хвилині борцівським прийомом зупинив прохід Мбокані і отримав другу жовту картку.

Проте рахунок не змінився. "Динамо", граючи в більшості, не зуміло перемогти.

Додали проблем "Динамо" травми Сидорчука та Віди, яких Хацкевич вимушено змінив після перерви. У півзахисника збірної України, ймовірно, можуть бути проблеми з гомілкостопом, а Віда після зіткнення з суперником розбив голову. Тепер поява двох провідних гравців у матчі з "Шахтарем" у неділю під питанням.