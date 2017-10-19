Тренер "Шахтаря" Фонсека: У нас є всі підстави, щоб мріяти

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека розповів про успіхи "гірників" в цьому сезоні і мрію попрацювати в Англії, повідомляє Football.ua з посиланням на португальське видання Record.

"Після успішного сезону був ризик, що гравці зосередяться на Лізі чемпіонів і трохи розслабитися у внутрішньому чемпіонаті, але цього не сталося. У чемпіонаті України ми залишаємося на першому місці, граючи без страху, ризикуючи і, що важливо, зберігаючи нашу філософію. Ця сміливість компенсувалася хорошими результатами і головним чином хорошою оцінкою експертів. В даному випадку у нас є всі підстави, щоб мріяти", — пояснив 44-річний тренер.

Гідна оборона, яку продемонстрував у цьому сезоні "Шахтар", доповнилася креативом і мистецтвом хорошої гри, яка чарує світ футболу, в тому числі і Пепа Гвардіолу, який приємно вражений грою українців. "Бути визнаним одним з найкращих — це щось унікальне, чим ми пишаємося", — зізнався Пауло Фонсека, підкресливши: "Ми сподіваємося, що і надалі будемо заслуговувати похвали критиків".

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека: Все тривало до видалення РакицькогоЧудова робота, виконана в "Шахтарі", піднесла ім'я Пауло Фонсека на дуже високий рівень. В останні дні, наприклад, з'явилися чутки, що тренер стане однією з головних цілей "Евертона", якщо Рональд Куман піде у відставку, але в той же час португалець зазначив, що зараз всю свою увагу він приділяє Україні.

"Всі знають, що моя мрія — тренувати в Англії і жити в цій атмосфері. Бачачи моє ім'я, пов'язане з клубами Прем'єр-ліги, я, звичайно, дуже задоволений. Це визнання хорошої роботи, яку ми змогли реалізувати, але зараз не час думати про це. Я зосереджений тільки на Шахтарі: підтверджую здобуті титули і намагаюся домогтися гарних результатів у Лізі чемпіонів, і це мій пріоритет", — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок "Шахтар" виграв дуже важливий гостьовий матч Ліги чемпіонів у "Фейєноорда" з Роттердама (1:2) і вийшов на "чисте" 2-е місце в групі ЛЧ.

В українській Прем'єр-лізі гірники після 12 турів впевнено лідирують у турнірній таблиці випереджають київське "Динамо" на 7 очок.