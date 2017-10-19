Квитки на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Фейєноорд": від 70 гривень

1 листопада у Харкові «гірники» проведуть зустріч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з голладнским «Фейєноордом», повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Квитки на матч вже з'явилися у продажу.

Їх можна придбати:

- в касах ОСК «Металіст» (з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних);

- онлайн на shakhtar.com;

- онлайн на сайтах-партнерах клубу payhub.com.ua, internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net;

- у роздрібній мережі Харкова.

Вартість – від 70 гривень.

У сезоні-2017/18 ФК «Шахтар» впроваджує систему динамічних цін - вартість квитків тієї чи іншої категорії буде змінюватися в залежності від попиту.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок "Шахтар" виграв гостьовий матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у "Фейєноорда" в Роттердамі - 1:2.