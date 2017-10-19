ФФУ закрила гостьовий сектор "Шахтаря" на матч з "Динамо" - ЗМІ

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України закрив гостьовий сектор "Шахтаря" на матч проти "Динамо" в рамках 13-го туру чемпіонату України, повідомляє SportArena з посиланням на журнал "Футбол".

Член виконавчого комітету ФФУ і головний редактор тижневика Артем Франков написав, що "гірники" отримали покарання від КДК за поведінку вболівальників у матчі проти "Зірки" (2:4) в 10-му турі УПЛ. З цієї причини вони зобов'язані провести один матч без глядачів, а також оштрафовані на 100 тисяч гривень.

При цьому невідомо, чи подав апеляцію "Шахтар" з цього приводу. В іншому випадку, донецька команда залишиться без підтримки вболівальників під час найближчого поєдинку проти "Динамо" в рамках 13-го туру УПЛ.

Крім оранжево-чорних, покарання також отримали і львівські "Карпати". Вони були покарані двома виїзними матчами без глядачів за поведінку фанів у грі з "Прикарпаттям" (2:1) в Кубку України. Як і у випадку з донеччанами, Леви були оштрафовані на 100 тисяч гривень.

Львів'яни також проведуть наступний матч на виїзді. 21 жовтня команда Сергія Зайцева зіграє проти "Ворскли" у Полтаві.

Як повідомляв УНІАН, центральний матч туру "Динамо" - "Шахтар" відбудеться у неділю, 22 жовтня, на НСК Олімпійський в Києві.