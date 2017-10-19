72-річний наставник "Баварії" Хайнкес став найстаршим тренером в історії Ліги чемпіонів
14:20, 19 жовтня 2017Футбол
101
Під керівництвом нового тренера мюнхенці перемогли "Селтік" - 3:0.
Юпп Хайнкес / Reuters
Наставник "Баварії" Юпп Хайнкес у вчорашній грі з «Селтіком» встановив рекорд Ліги чемпіонів. Новий головний тренер мюнхенців став найстаршим наставником, який коли-небудь очолював команди найпрестижнішого європейського клубного турніру. Про це повідомив Xsport.
Досвідчений фахівець очолював «Баварію» у поєдинку проти «Селтіка» у віці 72-х років і 162-х днів.
Відзначимо, що "Баварія" під керівництвом Хайнкеса здолала вдома «кельтів» з рахунком 3:0.
Нагадаємо, що німець очолив добре знайомий йому клуб посеред сезону, після звільнення Карло Анчелотті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter