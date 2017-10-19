Букмекери оцінили шанси "Динамо" і "Зорі" в сьогоднішніх поєдинках Ліги Європи

Сьогодні у Львові та Києві відбудуться два поєдинки за участю українських клубів у Лізі Європи.

У матчі "Зоря" - "Герта" фаворитом, на думку букмекерів, є берлінська команда.

Як повідомляє спеціалізований портал Betexplorer, який збирає дані більш ніж 20 провідних букмекерких контор, середній коефіцієнт на перемогу луганчан становить 3,72, тоді як шанси на перемогу німецького колективу помітно вище - 2,12. Можливість нічиєї в цьому матчі оцінюється як 3,17 до 1.

Найбільше заробити на перемогу "Зорі" можна в конторах mybet і bet365 (коефіцієнт - 4,00).

Київське "Динамо", в той же час, вважається явним фаворитом у протистоянні з "Янг Бойз" (Швейцарія). Коефіцієнт успіху підопічних Олександра Хацкевича - 1,97. Нічия - 3,93. Перемога "Янг Бойз" - 4,97.

Тим, хто впевнений в перемогу "Динамо", найвигіднішу ставку можна зробити в SBOBET (1,71), а найвищий коефіцієнт на швейцарців - в конторі bet365 (5,50).

Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Герта" розпочнеться о 20.00 на "Арені-Львів". Поєдинок "Динамо" - "Янг Бойз" стартує о 22.05 на столичному "Олімпійському".

"Динамо" набрало після двох перших турів максимум - 6 очок. У "Зорі" в активі одна перемога в попередньому турі над "Атлетіком".