Матчі "Зорі" та "Динамо" в Лізі Європи: де дивитися
12:13, 19 жовтня 2017Футбол
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Сьогодні наші клуби проведуть матчі 3-го туру другого за значущістю євротурніру.
УНІАН
Сьогодні два українські клуби проведуть матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.
У Львові "Зоря" прийматиме німецьку "Герту", а на столичному НСК "Олімпійський" "Динамо" зіграє зі швейцарським "Янг Бойз".
Поєдинок "Зоря" - "Герта", який розпочнеться о 20.00, буде показаний у прямій трансляції на спеціалізованому супутниковому каналі"Футбол 1". Початок ефіру - о 19.50.
Матч "Динамо" - "Янг Бойз" (початок - о 22.05) буде показаний відразу на двох каналах - загальнонаціональному "Україна", де трансляція розпочнеться о 21.50, і на спеціалізованому "Футбол 2" - ефір стартує о 21.55.
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