Матчі "Зорі" та "Динамо" в Лізі Європи: де дивитися

Сьогодні два українські клуби проведуть матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

У Львові "Зоря" прийматиме німецьку "Герту", а на столичному НСК "Олімпійський" "Динамо" зіграє зі швейцарським "Янг Бойз".

Поєдинок "Зоря" - "Герта", який розпочнеться о 20.00, буде показаний у прямій трансляції на спеціалізованому супутниковому каналі"Футбол 1". Початок ефіру - о 19.50.

Матч "Динамо" - "Янг Бойз" (початок - о 22.05) буде показаний відразу на двох каналах - загальнонаціональному "Україна", де трансляція розпочнеться о 21.50, і на спеціалізованому "Футбол 2" - ефір стартує о 21.55.