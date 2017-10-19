Мессі забив 100-й гол у єврокубках

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі забив гол у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Олімпіакосом» (3:1), який став для нього ювілейним, 100-м в єврокубках, повідомляє Gracenote Live.

На 61-й хвилині Мессі реалізував штрафний, зробивши рахунок у матчі 2:0. Для аргентинського футболіста цей м'яч став 100-м в єврокубках. На даний момент на його рахунку 97 голів в Лізі чемпіонів і три — в Суперкубку УЄФА.

Випереджає Мессі лише форвард «Реала» Кріштіану Роналду, у якого 113 м'ячів, з них 110 - в Лізі чемпіонів.