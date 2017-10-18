Тренер "Зорі" Вернидуб: Постараємося зіграти з "Гертою" на максимальних обертах

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від поєдинку 3-го туру Ліги Європи проти німецької "Герти" з Берліна, повідомляє SportArena.

За словами Вернидуба, його команда підходить до гри з гарним настроєм і постарається показати свій найкращий футбол. «Настрій хороший. Перед цим у нас були перемоги. Зараз готуємося і робимо все для того, щоб добре зіграти», — заявив тренер на початку.

«Сподіваюся, буде хороша гра. Обом командам потрібні очки. Постараємося зіграти на максимальних обертах. Думаю, як і "Герта". Нехай переможе найсильніший», - продовжив тренер.

Вернидуб також зазначив, що "Герта" любить багато атакувати, але свій план на гру розкривати не став: «По-перше, те, що побачив у грі "Герти", добре вивчивши її і розповівши гравцям — це команда, любляча грати в агресивний футбол, хоча в Бундеслізі грають більше від оборони. Але матч в Швеції показав, що вони намагаються пресингувати і грати першим номером».

«У мене, як і у будь-якого тренера, є варіанти гри і в агресивний атакуючий футбол, так і можливо десь зіграти від оборони. Завтра побачите, що ми оберемо», - додав тренер.

У складі німецького клубу Вернидуб виділив цілу групу виконавців. «Не тільки Ібішевіч і Калу небезпечні, хоча вони досвідчені серйозні футболісти. Є чимало молодих хороших гравців — Леккі, Платтенхардт. Дуда. У них достатньо футболістів, які можуть вийти і замінити лідерів. З цим у "Герти" проблем немає. Вони грають в командний футбол, все залежить від дій всіх гравців».

Складний календар "Зорі" в найближчі тижні Вернидуб вважає не проблемою, а перевіркою для своїх гравців. «Розуміємо, що нас чекає шість ігор. Все досить важкі. Потім матч з "Маріуполем", нашим конкурентом. Потім "Шахтар", "Олександрія", "Герта", "Олімпік". Всі команди хорошого рівня. Якраз ми перевіримо, на що здатні і готові».

Щодо виходу з групи ЛЄ, то тренер "Зорі" свою команду фаворитом не вважає. «Фаворитами є "Атлетик" і "Герта", тому що грають у найсильніших чемпіонатах. У них великі матеріальні можливості, включаючи інфраструктуру. Можливо, зіграла свою роль недооцінка з їх боку нас і "Естерсунда"».

Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" – "Герта" пройде завтра, 19 жовтня, у Львові. Початок гри о 20.00.

Перед цим матчем в активі українців три очки, тоді як у німців лише один бал.