Хацкевич: У кожній грі прагнемо вигравати, й завтра будемо грати на перемогу

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич поспілкувався з представниками ЗМІ в рамках регламентної прес-конференції напередодні матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА зі швейцарським «Янг Бойз», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

- В чемпіонаті останні ігри нам не вдаються як у плані результату, так і в плані гри – принаймні, тієї, що була в нас на старті сезону. Що стосується завтрашньої гри, то, справді, це інший турнір, у якому в нас завдання – вийти до плей-оф із першого місця. Ми готуємося, є певні проблеми та сумніви стосовно певних позицій, але, сподіваюся, завтра ми приймемо оптимальне рішення, яке дозволить нам домогтися результату, - почав Хацкевич.

На питання, який стан Циганкова, тренер відповів лаконічно: "Він не готується до гри й навіть не працює в загальній групі".

А говоряди про Віду, зауважив: "Він мав проблеми зі здоров’ям, але від учорашнього дня працює в загальній групі та готується разом із усіма".

До вболівальників "Динамо" тренер звернувся: "У кожній грі ми прагнемо вигравати. Ще раз наголошую, що ми граємо для вболівальників. Сподіваюся, вони будуть із нами як у ті хвилини, коли ми виграємо, так і тоді, коли ми маємо певні проблеми, як зараз. Я неодноразово казав, що це наш 12-й гравець, і ми граємо в першу чергу заради них".

Говорячи про те. чи змінився «Янг Бойз» від того часу, як "Динамо" грало з ним, тренер зауважив: "Загалом, не змінився. Коли ми готувалися до перших матчів, було помітно, що команда достатньо сильно додала як у контролі м’яча, так і в агресії на чужій половині поля. При цьому відійшли від власної структури – якщо раніше було багато вертикальних передач, зараз же роблять акцент на середньому та короткому пасі з активною грою вперед. Тож можу сказати, що футбол у виконанні «Янг Бойз» став більш комбінаційним".

А говорячи про свій особистий День народження, тренер висловив бажання: "Звичайно, перемога – це найголовніше, до чого ми прагнемо. А День народження – це не головне, й я йому особливого значення не надаю. Можливо, футболісти матимуть інший емоційний фон, але вони повинні виходити та перемагати незалежно від того, у мене ДР чи у когось іншого з команди".

На питання, чи можна назвати матчі з «Янг Бойз» найважливішими для «Динамо» в осінній частині сезону, відзначив: "Спарені матчі є визначальними, й після них можна підбивати якісь підсумки. Завтрашня гра, як і матч-відповідь у Швейцарії, дуже важлива. Поки налаштовуємося на неї, а далі вже будемо думати про наступні".

А говорячи про те, чи не буде команда думки економити сили перед грою з «Шахтарем», зазначив: "У нас є задачі в кожному турнірі, в якому ми беремо участь. Завтра потрібно вийти на поле та залишити на ньому всі сили. Далі же будемо дивитися, хто в якому стані підійде до матчу в неділю. У нас не так багато часу між двома матчами, але про економію сил, упевнений, ніхто з хлопців навіть думати не буде".

"На нічийний результат ми точно не налаштовуємося, хоча хтось може вважати, що, виходячи з турнірного становища, дві нічиї в матчах із «Янг Бойз» нас можуть влаштувати. Але все ж таки ми граємо вдома, й маємо думати лише про перемогу", - підсумував Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" - "Янг Бойз" відбудеться у четвер, 19 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок гри - о 22.05.