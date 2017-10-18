Гравець "Динамо" Сидорчук: Хочеться взяти реванш за поразку, яка вибила нас із Ліги чемпіонів

Капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук відповів на запитання журналістів у рамках традиційної передматчевої прес-конференції зі швейцарським «Янг Бойз», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

На питання, наскільки психологічно вдалося переключитися після матчу в Одесі, Сидорчук відповів: "Це два різних турніри. Тренерський штаб через день зробив розбір гри, показав наші помилки, й, сподіваюся, в подальшому ми не повторюватимемо їх. Що стосується психологічного стану, то почуваємося добре"

Про «Янг Бойз» капітан "Динамо" висловився так: "Що стосується особисто мене, то хочеться взяти невеликий реванш за ту поразку, яка вибила нас із Ліги чемпіонів, і налаштовуємося лише на перемогу, тому що завдання – вийти з групи з першого місця".

"Статистика гри в Одесі? Цифри бувають оманливими. Приміром, другий гол було забито через мою помилку… Також у цьому контексті я завжди наводжу приклад виїзного матчу з «Порту» в Лізі чемпіонів, в якому ми виграли 2:0, але командний відсоток браку був 35%. Тож цифри не завжди кажуть правду", - підсумував гравець.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Янг Бойз" відбудеться в четвер, 19 жовтня. Початок гри о 22.05.