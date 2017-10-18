Тренер "Янг Бойз" Хюттер перед грою з "Динамо": Наша команда відчуває певний тиск

Головний тренер швейцарського «Янг Бойз» відповів на запитання журналістів на традиційній передматчевій прес-конференції напередодні гри з «Динамо» на «Олімпійському», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

- Ми раді сюди повернутися ()після гри влітку у відборі ЛЧ). Звісно, у нас не найкращі спогади про попередній візит до Києва, але у домашній грі нам вдалося відігратися, перемогти «Динамо», тому тепер ми дивимося на нове протистояння вже з більшою рішучістю. Ситуацію дещо ускладнює лише те, що «Динамо» набрало шість очок у стартових двох турах, а ми – тільки два, тому наша команда відчуває певний тиск, тим більше, ми граємо у гостях, - почав тренер швейцарської команди.

Читайте такожНа суперматчі "Динамо" з "Янг Бойз" та "Шахтарем" можна потрапити за 35 гривень Порівнюючи російський ЦСКА та українське «Динамо», тренер зауважив: "Грати на виїзді завжди важко. Ми програли обом суперникам цілком заслужено. «Динамо» - добре організована команда, протистояти якій завжди важко. Тим більше, вона має у складі таких індивідуально сильних гравців, як той самий Ярмоленко, який тепер виступає у Бундеслізі. Однак ми спробуємо підготуватися до протистояння якомога краще".

А говорячи про те, наскільки змінилася швейцарська команда у порівнянні з попереднім матчем проти «Динамо», зазначив: "У нас є певні зміни у складі, є втрати, але є і придбання. Якщо порівнювати з попереднім вояжом до Києва ми недорахувалися трьох гравців".

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Динамо" - "Янг Бойз" відбудеться в четвер, 19 листопада, на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок матчу - о 22.05.