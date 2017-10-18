Захисник "Динамо" Віда підтвердив, що точно переходить взимку в "Бешикташ"

Захисник «Динамо» Домагой Віда підтвердив, що взимку цього року перейде в турецький «Бешикташ» на правах вільного агента, оскільки вже домовився про це з турецькою стороною. Таким чином, хорват відхилить пропозицію «Динамо» про продовження контракту, повідомляє Xsport з посиланням на Milliyet.

«Мені приємно, що «Динамо» хоче залишити мене в команді і робить зусилля для цього, але я вже дав слово «Бешикташу» і не можу відступити від нього. Я хотів піти раніше, щоб «Динамо» отримало гроші за мене. Але я продовжую грати в «Динамо», а в січні піду в «Бешикташ». Це рішення я прийняв з дружиною і змінювати його ми не маємо наміру», - повідомив Віда.

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс стверджував, що вже не зможе вплинути на рішення Віди, якщо той залишиться в «Динамо» до зими.