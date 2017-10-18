Київське "Динамо" (U-19) програло міланському "Інтеру" в Юнацькій лізі УЄФА

У Києві завершився матч 1-го раунду Юнацької ліги УЄФА (вік гравців до 19 років), де в так званому Шляху чемпіонів київське "Динамо" приймало італійський "Інтер" та поступилося з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

З урахуванням першої гри в Мілані (2:2) в наступний раунд вийшли футболісти "Інтера" - загальний рахунок 2:5.

Читайте також"Шахтар" (U-19) розгромно програв "Фейєноорд" у Юнацькій лізі УЄФАДолю матчу і всього двоматчевого протистояння вже в перші півгодини гри вирішив дубль Андреа Пінамонті, який відзначився на 10-й і 28-й хвилинах. На 73-й хвилині крапку в цьому матчі поставив датський легіонер міланців також 18-річний Єнс Одгоор.

Таким чином, кияни залишили турнір вже після першого етапу змагань.