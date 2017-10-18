Ярмоленко подорожчав на 7 мільйонів євро після переходу в "Боруссію"

Портал transfermarkt.de оновив ціни на футболістів, які виступають в німецькій Бундеслізі. Приємно, що до числа тих, чия вартість стрімко пішла вгору, виявився і атакуючий півзахисник дортмундської "Боруссії" і збірної України Андрій Ярмоленко.

Як нагадує zbirna.com, під час свого літнього переїзду в Німеччину з київського "Динамо", фахівці Transfermarkt оцінювали українського гравця в 18 мільйонів євро. Тепер його вартість дорівнює 25 млн у європейській валюті.

Як повідомляв УНІАН, вчора "Боруссія" з Андрієм Ярмоленком у складі зіграла внічию з кіпрським АПОЕЛом у 3-му турі Ліги чемпіонів.