"Динамо" потрапило у топ-10 команд Європи за ударами в площину воріт

Київське «Динамо» посідає десяте місце за кількістю ударів у площину воріт серед усіх європейських клубів, за даними Football-Observatory.

Гравці київського клубу в середньому наносять 7,1 ударів у площину воріт за матч.

При розрахунку враховувалася лише статистика в національних чемпіонатах.

Кияни в цьому показнику випереджають «ПСЖ», «Арсенал», «Боруссію» Д, «Ліверпуль», «Ювентус», «Лаціо», «Порту», «Мілан» та інші клуби.

Лідирують у рейтингу «Наполі» (8,9), «Аякс» (8,5) і «Манчестер Сіті» (8,0). «Шахтар» посідає у цьому рейтингу 63-є місце (5,7 ударів за матч).

Нагадаємо, найближчий матч "Динамо" проведе в цей четвер - на НСК "Олімпійський" у Києві підопічні Олександра Хацкевича зустрінуться зі швейцарським "Янг Бойз" у Лізі Європи.