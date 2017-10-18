Тренер "Шахтаря" Фонсека: Все продовжувалося до вилучення Ракицького

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував перемогу свого колективу над голландським "Феєноордом" (2:1).

"Була важка гра і фантастична атмосфера. "Феєноорд" був дуже сильний у перші хвилини гри, коли у них вийшло забити гол. Потім ми взяли гру у свої руки, почали домінувати. І все це продовжувалося до вилучення Ракицького. Але навіть після цього ми створювали гольові моменти. Рахунок міг стати нічийним, але ми билися до останньої секунди. "Феєноорд" – дуже сильна команда, яка принесла нам багато клопоту на полі, але все ж перемога була заслужена", - сказав Фонсека, інформує Футбол 24.

Вилучення Ракицького додало проблем "Шахтарю" у наступному матчі. На питання, хто буде грати у центрі захисту гірників у 4-му турі, Фонсека відповів:

"Подивимося. Кривцов ще не почав фінальну стадію відновлення, зараз ми думаємо про гру з "Динамо". Тільки після цього ми будемо думати про матч з "Феєноордом" (у 4-му турі, - УНІАН). Сьогодні вийшов Хочолава, який вдало себе проявив, тому я за це не переживаю".

На питання про те, як він оцінює шанси "Шахтаря" вийти з групи, Фонсека відповів:

"Зараз є можливість вийти з групи, ми про це відкрито говоримо. Якщо ми згадаємо жеребкування, то 90% людей не повірили б, що у нас вже дві перемоги. Попереду важкий відрізок. "Ман Сіті" та "Наполі" – головні кандидати на вихід з групи, але ми будемо битися до кінця. Хочемо всіх здивувати. Мені вже задавали таке питання, я говорив, що вірю у вихід з групи. Але ми завжди розуміємо, що це буде дуже важко".

Тренер нагадав, що наступна гра - у чемпіонаті, проти "Динамо" у неділю:

"Наша головна ціль – це чемпіонат України. Думаю, що хлопців навіть не треба мотивувати, ви прекрасно знаєте, що означають матчі проти "Динамо".