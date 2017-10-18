Герой матчу "Феєноорд" - "Шахтар" Бернард: Я не так часто забиваю головою

Герой поєдинку з голландським "Феєноордом" бразильський півзахисник "Шахтаря" Бернард прокоментував матч у Роттердамі.

"Я дуже щасливий! Я не так часто забиваю головою, але в «Атлетіко Мінейро» (попередня команда Бернарда з Бразилії, - УНІАН) таке вже колись було. Насправді, це не так важливо, головне, що команда виграла.

Це все вдалося завдяки чудовій роботі, яку виконав Паулу Фонсека. Протягом тижня він доносив до нас інформацію про суперника, і ми ввібрали її, зумівши реалізувати задумки тренера на полі.

Нам було дуже важко з ними грати. Вони нас сильно пресингували і створили багато небезпечних моментів. Так, сьогодні могла б бути нічия, але все ж ми досягли цієї перемоги, яка дуже важлива для нас", - зазначив Бернард в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" переграв "Фейєноорд" на виїзді з рахунком 2:1. При цьому Бернард, який зробив дубль, забив свої перші голи в Лізі чемпіонів.